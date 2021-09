La pandemia ha creato nuovi disagi e i pensieri suicidi sono aumentati. I giovani sono particolarmente sensibili. Telefono Amico 143, dall’inizio della pandemia, si è trovato sempre più spesso a confronto con il tema. Durante il primo semestre del 2019 si è potuto constatare un aumento di oltre il 30% e di oltre il 10% se si confronta con lo stesso periodo del 2020. Lo si legge in una nota di Telefono Amico, una delle organizzazioni presenti sul territorio nazionale che si occupa di prevenzione al suicidio e si avvale di collaborazioni e della presenza di esperti a livello locale e nazionale. Durante questa ultima estate i temi trattati sono ritornati ad essere quelli del periodo pre-pandemia, mentre quello del suicidio è rimasto elevato.

Tel. 143 accoglie svariati temi, ma durante l’estate le richieste di aiuto relative al suicidio sono aumentate. In dettaglio nel 2021 circa 16 volte al giorno, mentre erano 13 nel 2019. Il numero dei colloqui telefonici avuti con dei minori (40% in più rispetto al primo semestre del 2019, ovvero il 5,7% rispetto al 2020) e dei giovani adulti fino ai 40 anni (12,8% rispetto al primo semestre del 2019, ovvero il 2% rispetto al 2020) sono aumentati in maniera significativa. I giovani usualmente sono statisticamente più inclini all’uso della chat: chiedere aiuto anche al telefono suggerisce una sofferenza particolarmente significativa.

Telefono Amico ascolta le testimonianze di bambini e adolescenti che vivono momenti difficili, innescando stati d’ansia, di autolesionismo, pensieri suicidali, perdendo il senso della vita, la mancanza della prospettiva e infine un sentimento di isolamento. Tel. 143 ascolta le preoccupazioni degli adulti che si prendono cura dei giovani e la loro angoscia quando si sentono impotenti di fronte ad una emergenza. L’organizzazione ascolta persone che si trovano in difficoltà perché hanno vissuto l’esperienza da molto vicino. Le cause di un pensiero suicida sono molteplici. Si nota che agli effetti dell’isolamento sociale dovuto alla pandemia si sommano altri pensieri come la grande preoccupazione per il futuro del pianeta, la paura di non riuscire a trovare un lavoro o lo stress legato alla discriminazione o a violenze. Esistono dei fattori che possono intensificare le tendenze suicide. Secondo l’Ufficio federale della Sanità Pubblica (UFSP), oltre alle cause genetiche e biologiche, i fattori principali scatenanti sono i seguenti : - Solitudine, disperazione e discriminazione

- Ostacoli all’accesso alle cure sanitarie

- Stigmatizzazione sociale

- Difficoltà finanziarie o disoccupazione

Telefono Amico è sempre in prima linea offrendo un colloquio di aiuto, un ascolto attento ed empatico, alle persone che desiderano condividere la propria disperazione, le proprie preoccupazioni e le proprie fatiche. A livello nazionale Telefono Amico partecipa alla revisione del piano d’azione dell’UFSP per la prevenzione del suicidio e fornisce regolarmente dei rapporti sulla condizione mentale di chi ci chiede aiuto. Inoltre Tel.143 partecipa a eventi regionali di prevenzione, si impegna in reti per la prevenzione del suicidio, organizza conferenze e tiene corsi su misura anche per imprese ed altre organizzazioni. La volontà di assumere un atteggiamento empatico e di essere all’ascolto al momento giusto sono oggi più che mai di fondamentale importanza e possono dare un contributo significativo alla prevenzione al suicidio.

