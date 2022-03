Al Nazionale si è concluso il dibattito sull’iniziativa «Per un clima sano (Iniziativa per i ghiacciai)». La maggioranza ha chiesto di respingerlo a favore del controprogetto diretto del Consiglio federale. L’iniziativa chiede che a partire dal 2050 la Svizzera non emetta più gas serra di quanto ne possa assorbire. Entro tale data vanno poi vietati i combustibili fossili. Sono ammesse eccezioni per applicazioni tecnicamente non sostituibili, a condizione che le emissioni vengano compensate in Svizzera. Anche il controprogetto chiede una compensazione delle emissioni entro il 2050. Nella controproposta, il consumo di combustibili e carburanti fossili non sarà vietato, ma dovrà essere ridotto «nella misura massima tecnicamente possibile, economicamente sostenibile e compatibile con la sicurezza del Paese». Il dibattito si è svolto sullo sfondo di una doppia crisi: quella climatica e il conflitto in Ucraina. Intervista a Anthony Patt, professore di politica climatica al Politecnico di Zurigo e membro del consiglio scientifico del comitato d’iniziativa.

Molti cittadini si chiedono ancora: abbandonare entro il 2050 l’energia fossile è realistico per la Svizzera?

«Decisamente sì. Ma sarà molto complicato farlo se la Svizzera deciderà di diventare anche autarchica. Consumare solo energia da fonti rinnovabili e prodotta esclusivamente in Svizzera sarebbe una cosa tecnicamente fattibile, ma molto cara. Per mantenere i costi di oggi, cosa fattibile, dovremmo infatti importare più elettricità - ma meno energia nel complesso - di quanto facciamo oggi. La via più fattibile per abbandonare benzina, diesel e gas è quella dell’elettrificazione, ad esempio dei veicoli o dei sistemi di riscaldamento. Questa via dà modo di consumare meno energia in generale, ma aumenta anche il fabbisogno di elettricità. Se la Svizzera volesse diventare autarchica e fermare le importazioni avremmo bisogno di prevedere una superficie di pannelli solari equivalenti a tre volte la superficie dei tetti disponibili nel Paese, necessiteremmo di un forte aumento della capacità di stoccaggio e dovremmo costruire un totale di tredici nuove centrali idrolelettriche della grandezza di quella (unica al mondo per la sua caduta di 1.800 metri, ndr) di Grande Dixence, in Vallese. Se invece siamo d’accordo a importare energia elettrica, soprattutto in inverno, avremmo ancora bisogno di investire parecchio nel fotovoltaico, ma non avremmo bisogno della capacità di stoccaggio aggiuntiva e di nuove dighe».

Nel migliore degli scenari quanto costa una Svizzera che consuma solo energia pulita?

«I costi, con lo stesso consumo d’energia di oggi e con la possibilità di importarne, rimarrebbero simili agli attuali. La spesa per i carburanti fossili, che rappresentano il 75% dell’energia usata in Svizzera, verrebbe a cadere. Solo il cherosene dovrebbe essere ancora importato per i veicoli (come gli aeroplani, ndr) che non possono ancora essere alimentati con elettricità. Se importeremo cherosene da Paesi come l’Australia, dove è a buon mercato, non noteremo un aumento dei costi. Se invece si deciderà d’importarlo solo dall’Europa, allora la fattura sarà più cara. Dovessimo scegliere la via dell’autarchia, come detto, sarà costoso. Avremo bisogno di immagazzinare energia. Soprattutto per l’inverno. Produrre un kWh di energia solare, idrica o eolica oggi costa da 5 a 10 centesimi. Stoccarlo dall’estate all’inverno 50».

Per molti l’importazione di gas e petrolio dalla Russia, dall’inizio del conflitto in Ucraina è diventato problematico. Che influsso ha la guerra sulla transizione energetica?

«Penso che il conflitto accelererà la transizione in tutta Europa. Tutti sapevano che prima o poi avrebbero dovuto abbandonare le energie fossili. Ma a breve termine lasciarsi fornire dalla Russia era più facile e buon mercato. “Prima abbandoniamo il carbone, poi il nucleare e poi il gas”, era il motto. Ora si vuole abbandonare tutte queste fonti contemporaneamente. Così come sarebbe difficile per la Svizzera sbarazzarsi dei combustibili fossili senza collaborare con i Paesi vicini, così sarebbe difficile per gli altri Stati europei. Alcuni hanno il solare, altri l’eolico, e altri l’idroelettrico. Il sistema energetico funziona meglio se abbiamo un mix di fonti rinnovabili. Condividerle aiuta».

Anche con la Svizzera, che con l’UE ha relazioni complicate?

«Per l’UE abbandonare il gas russo è più facile se coopera con la Svizzera, grande produttrice di energia idroelettrica, che è la fonte più flessibile tra le rinnovabili. Ovvero è quella con cui si può posticipare al massimo la produzione di energia. Per bilanciare le nostri fonti di energia rinnovabile abbiamo bisogno di un accordo sulla trasmissione transfrontaliera di elettricità con l’UE o di doversi accordi con le regioni vicine alla Svizzera. A gennaio per esempio Swissgrid ha concluso un contratto con il Nord Italia. Secondo la Commissione federale dell'energia elettrica la soluzione migliore sarebbe ottenere lo sperato accordo sull'energia elettrica con Bruxelles, ma con contratti puntuali con le regioni confinanti non dovremmo avere problemi».

©CdT.ch - Riproduzione riservata