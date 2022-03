Il prezzo del gas corre e la Confederazione cerca di assicurarsi approvvigionamenti anche per il prossimo inverno, cercando di prevenire l’eventualità di penuria, che darebbe molti problemi all’industria e alle economie domestiche. Allo stato attuale delle conoscenze il gas è assicurato per l’inverno ancora in corso. Comunque, il Consiglio federale ha incaricato il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC) e il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR), insieme alla Commissione della concorrenza (COMCO), di assicurare che il settore svizzero del gas possa procurarsi il più rapidamente possibile gas, capacità di stoccaggio del gas, gas naturale liquefatto (GNL) e capacità nei terminali GNL.

