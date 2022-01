Assemblea dei delegati

Il presidente dell’UDC ha messo nuovamente in guardia da una «catastrofe energetica» e ha sostenuto che il Consiglio federale debba agire subito per evitare una situazione di penuria con conseguenze devastanti per la Svizzera - Dopo Chiesa ha preso la parola il consigliere federale democentrista Ueli Maurer, che ha parlato delle fratture nella società sorte in relazione all’epidemia di COVID-19