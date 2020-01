Il traffico illegale dei cosiddetti scialli della vergogna è ancora presente in Svizzera. Si tratta di capi di lana Shahtoosh realizzati con l’uccisione di antilopi tibetane, una specie minacciata di estinzione.

Per via della delicata situazione di questo animale il commercio di scialli di lana Shahtoosh è severamente vietato. I 69 sequestri effettuati tra dicembre e questo mese, evidenzia l’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV), dimostrano che il traffico illegale continua a essere un fenomeno rilevante. Per realizzare i 69 scialli sono state uccise circa 300 antilopi.