Per Hotelplan niente viaggi all’estero fino al 14 giugno

ll tour operator svizzero Hotelplan Suisse – con i marchi Globus Voyages, Travelhouse, Tourisme pour Tous, Hotelplan e Vacances Migros – ha deciso di sospendere la sua programmazione di viaggi all’estero per partenze fino al 14 giugno 2020. «Eccezion fatta per sporadiche destinazioni, al momento non è ancora possibile trascorrere vacanze all’estero. Per questo motivo e nell’interesse dei nostri clienti ci vediamo costretti a cancellare la maggior parte dei viaggi già prenotati per partenze fino a metà giugno 2020», afferma Daniel Bühlmann, COO Hotelplan Suisse. I clienti riceveranno il rimborso del costo del pacchetto di viaggio annullato nel corso delle prossime settimane. Nel caso di prestazioni singole prenotate fino a tale data, quali ad esempio l’offerta di solo volo, i clienti riceveranno il valore del rimborso riconosciuto dal fornitore di servizi. Per prenotazioni di viaggi in mete quali ad esempio la Svezia dove l’ingresso, in linea di massima, è consentito, i clienti verranno contattati per stabilire se desiderano effettuare il viaggio.