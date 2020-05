(Aggiornato alle 19:13) Almeno 50 parlamentari, ma si parla addirittura di un centinaio, appartenenti a diversi partiti, si sarebbero incontrati dopo le 22.30 di martedì sera nel bar Henris - aperto solo per loro - del complesso espositivo in cui è stata spostata la sessione straordinaria delle Camere al fine di garantire le distanze di sicurezza raccomandate dalle autorità, distanze che non si sarebbero potute mantenere invece a Palazzo federale.

La notizia viene riportata oggi dal Blick che mette fortemente in dubbio che in tale occasione siano state rispettate proprio queste regole di 2 metri di distanziamento e di assembramento (incontri superiori alle cinque persone, lo ricordiamo, sono tuttora vietati). Dopo qualche bicchiere, per rilassarsi dopo le 12 ore di seduta, è difficile credere che le misure imposte a tutta la popolazione siano potute essere rispettate, riporta ancora il Blick che parla addirittura di un intervento delle forze dell’ordine avvenuto poi verso le 23.30 per disperdere i deputati. Contrariamente a quanto accadrebbe per dei cittadini comuni, riferisce ancora il portale, non sarebbero però state date multe.