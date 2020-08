Affinché in autunno le manifestazioni possano essere approvate in modo uniforme in tutta la Svizzera, i Cantoni chiedono al Governo aiuto. Insieme ai Cantoni, il Consiglio federale dovrebbe emanare criteri pratici per decidere quando i grandi eventi potranno essere concessi e quando no.

Dal mese di ottobre, gli eventi a partire da mille persone saranno di nuovo ammessi. Lo ha deciso il Consiglio federale la scorsa settimana. Ma non ci dovrebbero essere stadi pieni di tifosi o fan a partire e concerti come nell’era pre-COVID. I criteri esatti che si applicheranno agli eventi sono ad ogni modo ancora da capire. I Cantoni dovranno approvare ogni grande evento. Se la situazione epidemiologica o le risorse per il tracciamento dei contatti non lo consentono, potranno anche rifiutarsi di concedere l'autorizzazione.

Dopo le reazioni non proprio positive da parte dei Cantoni e il dibattito sul senso o meno di grandi eventi durante una pandemia, la presidente della Confederazione Simonetta Sommaruga ha invitato i Cantoni a Berna. Sono stati presenti all’incontro anche Alain Berset e Guy Parmelin. Sui media svizzero-tedeschi si è parlato di un “vertice” fra Governo e Cantoni. C’è stato uno scambio infatti. Ma di decisioni non se ne sono ancora prese.

A fine incontro Sommaruga ha parlato di una atmosfera positiva è costruttiva. Sui dettagli delle discussioni però bocche cucite. Tobias Bär, portavoce della Conferenza dei direttori cantonali della sanità, a “Watson” ha spiegato che il vertice si è concentrato sulle questioni fondamentali della cooperazione tra Confederazione e Cantoni. E che la

richiesta di questi è che ci siano “condizioni quadro chiare e uniformi” per tutti i Cantoni. In altre parole, che venga emanata un’ordinanza. Secondo fonti del CdT Berset dovrebbe incontrare i Cantoni per discutere dello stesso tema giovedì.

