Il blocco delle attività produttive dovuto al coronavirus e il conseguente crollo della entrate pubblicitarie hanno posto i media in un situazione drammatica. Per garantire la sopravvivenza di giornali, radio e tivù, anche la Commissione delle telecomunicazioni del Consiglio nazionale (CTT-N), come l’omologa degli Stati, chiede un aiuto transitorio della Confederazione di circa 65 milioni di franchi.