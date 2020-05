In una sentenza di principio pubblicata oggi, il Tribunale federale (TF) sottolinea l’importanza di dare ai minorenni garanzie particolari nel diritto penale, anche quando hanno commesso reati gravi. Nel caso specifico i giudici si sono occupati di un giovane che ha ferito e ucciso persone prima e dopo il compimento dei 18 anni.

Il giovane in questione, quando ancora era minorenne, aveva partecipato all’aggressione avvenuta nella notte tra il 6 e il 7 di gennaio del 2017 presso la chiesa protestante di St-Jean, a Ginevra, vicino alla confluenza tra Arve e Rodano. Due uomini di 36 e 37 anni, che stavano tranquillamente discutendo, sono stati attaccati da una banda di cinque giovani e colpiti in testa con calci, pugni, mazze da baseball e caschi da moto. Le vittime hanno subito ferite molto gravi e sono rimasti disabili a vita. L’estrema violenza dei fatti e la loro natura puramente gratuita avevano sconvolto l’opinione pubblica. I due aggressori maggiorenni sono stati riconosciuti colpevoli di tentato assassinio e condannati a 15 e 12 anni di reclusione in seconda istanza lo scorso dicembre.