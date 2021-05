Il costruttore statunitense di aerei Boeing pianifica diversi progetti di ricerca in Svizzera, ma alcuni vedranno luce solo se la Confederazione sceglierà come nuovo velivolo da combattimento il suo F/A-18 Block III Super Hornet.

Per la precisione, l’azienda americana vuole intraprendere con partner elvetici undici progetti relativi a sistemi aerei senza equipaggio, si legge in un comunicato odierno. Se la Confederazione opterà per un altro jet militare, il partenariato non avrebbe le stesse dimensioni, ha spiegato all’agenzia AWP il portavoce Daniel Moszynski.