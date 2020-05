Il Dipartimento federale della difesa stima costi complessivi di 18 miliardi di franchi per i nuovi aerei da combattimento. Oltre ai costi di acquisto previsti, pari a 6 miliardi di franchi, vi saranno altri 12 miliardi di franchi per l’intera durata di esercizio dei caccia. Lo ha reso noto l’Ufficio federale dell’armamento (Armasuisse) alla SonntagsZeitung.

Al momento non è ancora possibile effettuare calcoli precisi. Non sono stati determinati né il tipo né il numero dei nuovi aerei. Il Consiglio federale dovrebbe prendere la decisione sul tipo di caccia all’inizio del 2021.

«L’annuncio della stima del governo federale è stato preceduto da discussioni in politica sui costi del ciclo di vita dei jet. In alcuni casi sono stati menzionati importi molto superiori ai 18 miliardi di franchi svizzeri. Gli oppositori all’acquisto di nuovi caccia, a volte, hanno stimato costi di circa 24 miliardi di franchi. In parte si riferivano a calcoli effettuati dalle autorità in Germania e in Canada.