Per i vecchi francobolli ci sarà un mese di tolleranza

Dal 1. gennaio spedire una lettera in formato standard costerà qualche centesimo in più: l’invio per Posta B passerà dagli attuali 85 a 90 centesimi, mentre quello per Posta A subirà un rincaro di 10 centesimi e costerà 1,10 franchi. Già preannunciato nel 2018, poi rinviato a causa del coronavirus, l’aumento era stato ufficializzato a fine agosto. Non si tratta quindi di una sorpresa, ma è possibile che molte persone abbiano ancora a domicilio francobolli destinati a finire presto «fuori corso». Nessun problema: i francobolli con la vecchia affrancatura potranno continuare a essere utilizzati, integrandoli con i nuovi francobolli complementari da 5, 10 e 20 centesimi (su ciascuno è raffigurata una moneta del valore corrispondente). Al pari dei nuovi francobolli da 0.90 e 1.10 franchi, questi...