(Aggiornato alle 14) Dopo il caso del Ticino, inserito e poi rimosso dal Belgio nella lista delle destinazioni al rientro dalle quali era consigliata la quarantena, questa volta tocca a Vaud, Vallese e Ginevra. Di più, stando a quanto si può leggere sul sito del Ministero degli affari esteri belga, le tre destinazioni elvetiche rientrano nella lista delle zone in cui i viaggi «non sono possibili», insieme ad alcune aree di Bulgaria, Spagna, Romania, Francia e Regno Unito.

A metà luglio, ricordiamo, il Belgio aveva già prescritto la quarantena e il test per i viaggiatori che tornavano dal Ticino. In seguito alla mediazione del Governo ticinese e di Ticino Turismo il nostro cantone era poi stato rimosso dalla lista.

Il Vallese non ci sta: «Decisione scioccante»

«È una decisione scioccante, in Vallese la situazione sul fronte della COVID-19 è sotto controllo, non allarmante come a Ginevra»: reagisce così alla RTS il consigliere di Stato Christophe Darbellay alla decisione del Belgio. Darbellay ha dichiarato di essere già intervenuto sabato sera presso l’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) e si è detto «fiducioso che questa situazione si risolverà rapidamente».