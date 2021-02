Il successore di Michael Lauber quale Procuratore generale della Confederazione non è ancora stato trovato. A renderlo noto è stata la Commissione giudiziaria dell’Assemblea federale in un incontro con la stampa a Berna.

«Ci sono state singole simpatie più o meno marcate per uno o per l’altro, ma non si è arrivati a una decisione definitiva», ha detto. «Preferiamo continuare a cercare piuttosto che accontentarci senza essere sicuri della scelta». La persona prescelta avrebbe dovuto essere presentata al giudizio dell’Assemblea federale in marzo, mentre ora il voto decisivo potrà avvenire solo nel corso della Sessione estiva delle Camere federali.