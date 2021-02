Per l’anno corrente, il Consiglio federale chiederà al parlamento un credito complessivo di 2,3 miliardi di franchi per l’esercito, una cifra inferiore al 2020 (2,7 miliardi). Nel messaggio, approvato ieri dal governo, si tiene conto anche degli obiettivi climatici che l’armata dovrà raggiungere.

Il credito è così suddiviso: 854 milioni per il programma d’armamento, 772 milioni per l’acquisto di materiale destinato all’esercito e 628 milioni per gli immobili del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS).