Per la prima volta in Svizzera contagiato anche un gatto

pandemia

La COVID-19 è stata rilevata in un felino nel laboratorio di medicina veterinaria della Facoltà Vetsuisse di Zurigo - L’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria sottolinea: «Non vi sono indizi che cani e gatti rappresentino un rischio di infezione per l’essere umano e molto probabilmente non svolgono alcun ruolo nella diffusione del virus»