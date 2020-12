Nuovo incontro dei tecnici della Confederazione con la stampa a Berna per aggiornare la popolazione sull’evoluzione della pandemia da coronavirus. All’appuntamento sono presenti Patrick Mathys, capo della sezione Gestione delle crisi e cooperazione internazionale dell’Ufficio federale di sanità pubblica (UFSP), Martin Ackermann, presidente della task force nazionale COVID-19, Raynald Droz, brigadiere, capo dello Stato Maggiore del Comando operativo dell’esercito, Mike Schüpbach, vicecapo della divisione legale 2 dell’UFSP, Thomas Steffen, medico cantonale di Basilea Città e Esther Walter, sostituto capo della Sezione nazionale della politica sanitaria dell’UFSP.

IL VIDEO

LA CONFERENZA STAMPA

«Non abbiamo raggiunto l’obiettivo desiderato». Con queste parole Patrick Mathys ha aperto la conferenza stampa indetta a Berna per presentare la situazione legata alla crisi sanitaria. «I numeri sono ancora elevati e l’obiettivo di una riduzione significativa prima delle vacanze non è stato raggiunto», ha detto evidenziando un lieve calo dei contagi negli ultimi giorni, che non è tuttavia stato sufficiente. «Attualmente siamo confrontati a un nuovo aumento», ha aggiunto. In crescita anche il tasso di test positivi registrati, che è circa del 20%.

Ticino e San Gallo sono i più colpiti. «In media - ha proseguito Mathys - in Svizzera ci sono circa 600 casi ogni 100 mila abitanti. Le differenze tra regioni sono meno evidenti di prima, ma in Ticino e nel canton San Gallo i contagi sono ancora sopra la media. Le drastiche misure adottate in Svizzera occidentale e nella regione del Lemano hanno sortito l’effetto desiderato», ha detto. A parte la diminuzione dei casi in Romandia, nelle altre parti del paese la situazione è per lo più stagnante.

La curva dei ricoveri e dei decessi tende al ribasso, ha spiegato Mathys. «La pressione sul sistema sanitario e sugli ospedali rimane però incredibilmente alta. Per il personale, non ci sarà possibilità di recupero durante le vacanze». Circa tre quarti delle unità di terapia intensiva sono attualmente occupate e circa la metà dei pazienti sono in ospedale a causa della COVID-19.

L’attenzione resta elevata. «Non possiamo permetterci di ritrovarci in una situazione ancora peggiore dopo le vacanze di Natale e Capodanno», ha continuato Mathys. «È particolarmente importante che tutte le misure vengano rispettate. Siate comprensivi con chi decide di non festeggiare».

«Nelle ultime settimane il tasso di riproduzione è aumentato, è intorno all’uno. Ben al di sopra dell’obiettivo di 0,78. La Svizzera potrebbe così ricadere in qualsiasi momento in una situazione di crescita esponenziale. La situazione è chiaramente peggiore rispetto a circa due settimane fa», ha poi detto Martin Ackermann prendendo la parola. «Le misure adottate a Ginevra sono state efficaci e mostrano la strada da seguire. Possiamo imparare da questo perché dimostra che è possibile dimezzare i casi in due settimane. Da un punto di vista scientifico, misure uniformi e più severe hanno senso. Bisogna ridurre i contatti: le modalità di attuazione sono a discrezione delle autorità», ha specificato Ackermann. Tre ulteriori fattori aggravanti sono attualmente l’abbassamento delle temperature, le imminenti vacanze con il bisogno di vicinanza della gente e il turismo invernale, che rende le persone più mobili.

Il brigadiere Droz ha stilato un bilancio dell’impegno dell’esercito, ora attivo in 8 cantoni. «Da lunedì saremo anche nel canton Sciaffusa», ha spiegato. «Abbiamo ricevuto 53 domande, 23 hanno ricevuto risposta positiva, 7 sono state ritirate, 17 sono state rifiutate e 6 sono già terminate». La situazione sanitaria nell’esercito è stabile e sotto controllo, ha detto il brigadiere, aggiungendo che l’esercito è pronto a ulteriori mobilitazioni in qualsiasi momento allo scopo di salvare delle vite.

«È un momento particolarmente delicato della seconda ondata», ha detto dal canto suo Thomas Steffen. «La cosa più difficile è che spesso le persone sentono di essere le sole ad essere chiamate a rispettare le misure, mentre molti si comportano senza rispetto. Può sembrare ingiusto ed essere frustrante, ma non deve esserlo per forza: è una questione di prospettiva. Il contributo di queste persone alla gestione della crisi è il più importante di tutti, indipendentemente da quello che fanno gli altri», ha detto.

Cosa ci vorrà perché la vaccinazione ponga fine alla pandemia? «L’idea che con la prima vaccinazione la pandemia finita è ingenua», sottolinea Ackermann. «La normalizzazione avverrà solo gradualmente». «L’UFSP - ha continuato Mathys - parte dal presupposto che circa il 60% della popolazione dovrebbe essere immune perché vi sia una normalizzazione. L’immunità può essere ottenuta attraverso la vaccinazione, ma anche attraverso un precedente contagio». Attualmente, secondo i dati riportati da Mathys, circa il 10% della popolazione risulta essere già stato contagiato. «Le cifre reali potrebbero essere più elevate», ha detto spiegando che tuttavia «si sa ancora troppo poco sull’immunità. Ci sono certamente casi in cui le persone sono state infettate più di una volta».

©CdT.ch - Riproduzione riservata