Il primo procuratore ginevrino Stéphane Grodecki ha chiesto oggi una condanna a 14 mesi di detenzione sospesi per Pierre Maudet per accettazione di vantaggi. Nella requisitoria, non ha preso in considerazione nessuna circostanza attenuante per il consigliere di Stato.

Grodecki ha parlato a lungo dei regali «che servono a oliare gli ingranaggi». Il viaggio ad Abu Dhabi svolto nel 2015 da Maudet e famiglia rientra a suo avviso senza dubbio in questa categoria. Il soggiorno in un albergo di lusso è stato organizzato da due uomini d’affari amici del consigliere di Stato e il conto è stato pagato dal principe ereditario Bin Zayed Al Nahyan.

Per un funzionario pubblico, ottenere regali per compiere il proprio lavoro è un reato penale, ha ricordato Grodecki davanti al tribunale di polizia, aggiungendo che questi doni pongono un problema anche se non viene chiesto alcun corrispettivo.

Il valore del viaggio, che comprendeva dei posti a sedere per assistere al Gran Premio di Formula 1 ad Abu Dhabi, è stimato in 50’000 franchi. Questo importo sfonda il tetto di ciò che è accettabile, ha sottolineato il procuratore, ricordando che un funzionario pubblico può ricevere un regalo non superiore a 150 franchi.

Se Maudet, sua moglie e il suo capo di gabinetto Patrick Baud-Lavigne sono stati invitati dalla famiglia reale di Abu Dhabi è perché lui è un consigliere di Stato, ha insistito Grodecki. L’idea del viaggio era fare colpo su Maudet, ha proseguito il procuratore, aggiungendo che l’imprenditore Magid Khoury e l’intermediario Antoine Daher volevano far sbocciare una relazione, tanto che dopo il soggiorno Maudet è stato sollecitato per ben 16 volte dai due.

Con lo stesso intento di oliare gli ingranaggi per avere accesso all’amministrazione, i due uomini d’affari hanno finanziato un sondaggio da utilizzare nella campagna elettorale di Maudet nel 2017, ha proseguito il procuratore. Poi si è andati oltre, e Daher ha per esempio investito in un bar, l’Escobar, la cui autorizzazione è stata rilasciata malgrado un dossier incompleto, ha concluso.

