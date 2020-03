D’ora in poi gli assembramenti di oltre cinque persone sono vietati. Le raccomandazioni concernenti l’igiene e il distanziamento sociale diventano poi obbligatorie: i datori di lavoro dell’edilizia e dell’industria sono obbligati a rispettarle. Le aziende che non lo faranno potranno essere chiuse. Lo ha deciso oggi il Consiglio federale per lottare contro l’epidemia di coronavirus. Il governo «esorta» inoltre la popolazione a restare a casa, in particolare le persone malate o che hanno più di 65 anni. Raccomanda di uscire soltanto se si deve andare a lavorare o per recarsi dal medico, in farmacia, a fare la spesa oppure o per aiutare qualcuno. Lo scopo di tutte le misure fin qui adottate è proteggere le persone particolarmente a rischio. Occorre inoltre evitare di sovraccaricare ulteriormente le unità di cure intensive negli ospedali.

Vietati gli assembramenti di oltre 5 persone

Queste misure, a detta dell’esecutivo, non «vengono ancora rispettate in modo sufficientemente rigoroso». Da qui il motivo di vietare gli assembramenti di oltre cinque persone nello spazio pubblico, sentieri e parchi compresi. In caso di non rispetto la polizia può infliggere una multa disciplinare.

I cantieri dovranno rispettare le norme, pena la chiusura

Sul fronte dell’edilizia, i cantieri possono rimanere aperti, ma i datori di lavoro sono obbligati a rispettare le raccomandazioni dell’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) concernenti l’igiene e il distanziamento sociale. Ciò significa in particolare limitare il numero delle persone presenti nei cantieri o nelle aziende e ad adeguare l’organizzazione del lavoro. I datori di lavoro devono inoltre evitare gli assembramenti di oltre cinque persone nei locali per la pausa e nelle mense. Ai cantoni viene data la facoltà di chiudere singoli cantieri o aziende che non rispettano gli obblighi.

Protezione civile a disposizione

Per fornire appoggio alle autorità civile, oltre che all’esercito interverrà anche la protezione civile. Il governo ha messo a disposizione dei Cantoni un contingente di al massimo 850’000 giorni di servizio. D’intesa con il servizio d’appoggio dell’esercito, il contingente è limitato fino alla fine di luglio. Le decisioni concernenti gli incarichi concreti, la convocazione dei militi a livello operativo e lo svolgimento degli interventi rimangono di competenza dei Cantoni. L’idea è di supportare in particolare la sanità pubblica e gli istituti di cura nell’assistere gli anziani e le persone bisognose di cure durante i trattamenti ambulatoriali, nella distribuzione dei pasti o nel fornire servizi di trasporto. La protezione civile assumerà inoltre compiti di soccorso e assistenza e fornirà appoggio nell’ambito della logistica.

Il consigliere federale Alain Berset ha esordito spiegando che «in Svizzera l’epidemia è in continua diffusione, per frenarla abbiamo adottato misure drastiche». «Sappiamo che il virus continuerà a diffondersi ma faremo sì che chi ha bisogno di cure possa accedere agli ospedali. I prossimi giorni saranno difficili: potremo frenare il virus solo se la popolazione parteciperà agli sforzi», ha detto, lanciando un appello a tutti i cittadini. Berset ha quindi invitato chiunque abbia una formazione medica ad annunciarsi. «Abbiamo rallentato il ritmo di vita della società, le misure adottate lunedì erano forti, ma sono necessarie».

Le misure

Stamattina il Governo ha adottato altre misure:

- limitati ulteriormente i contatti sociali: gli assembramenti di oltre 5 persone sono vietati . Le polizie cantonali potranno infliggere multe disciplinari da 100 franchi;

- per i cantieri e l’industria, i datori di lavoro «devono tutelare la salute dei dipendenti, rispettando le regole». La SUVA vigilerà e in caso di mancato rispetto i cantieri saranno chiusi.

«Non possiamo pensare di chiudere tutto»

Per ora però nessun coprifuoco in Svizzera: «Noi non facciamo una politica-spettacolo, conta solo l’adesione della popolazione alle misure. Quello che facciamo non è nella sostanza diverso da quanto deciso da altri Paesi», ha evidenziato Berset. «Ma non possiamo pensare di chiudere tutto perché altrimenti si fermerebbe tutto». Inoltre, ha chiarito: «Calare una decisione dall’alto e pensare che la gente l’accetti non funzionerebbe. Il nostro non è un appello populista, è un appello onesto: dobbiamo cercare di resistere».

Gli aiuti economici

Il consigliere federale Guy Parmelin ha parlato degli aiuti economici: «La nostra economia si trova in una situazione eccezionale, abbiamo deciso di stanziare altri 32 miliardi oltre ai 10 messi a disposizione la scorsa settimana». «Con questi fondi volgiamo aiutare i casi difficili ed evitare i casi di precarietà. L’occupazione deve essere mantenuta e i salati garantiti. Le aziende potranno introdurre il lavoro ridotto anche per gli apprendisti». Inoltre, ha spiegato, «impedimenti a lavorare verranno ovviati da misure ad hoc». Nel dettaglio, i crediti con fideiussioni saranno ampliati e l’accesso sarà semplificato per le aziende. Le aziende potranno ritardare il pagamento dei contributi dovuti alle assicurazioni sociali (AVS/AI/IPG/AD). Verrà esteso il lavoro ridotto alle persone che lavorano a tempo determinato o con un contratto interinale, oppure che occupano una posizione analoga a quella del datore di lavoro, nonché per coloro che hanno un contratto di apprendistato.

280 milioni alla cultura e 100 allo sport

Per il settore culturale sono stati messi a disposizione 280 milioni. Mentre 100 milioni sono stati stanziati per lo sport: 50 saranno a disposizione delle associazioni sportive non professioniste, altri 50 per quelle impegnate nei campionati professionistici.

20 miliardi di liquidità

Il consigliere federale Ueli Maurer ha da parte sua ricordato che «le finanze sono solide» e anche la piazza finanziaria svizzera è stabile grazie alla strategia «too big to fail». I soldi messi a disposizione devono evitare all’economia di cadere in una spirale negativa, dalla quale non potrebbe più uscire, ha aggiunto il consigliere federale. Le aziende confrontate con problemi di liquidità potranno rivolgersi direttamente presso la loro banca. Quest’ultima potrà immediatamente autorizzare un credito fino a 500 mila franchi. La Confederazione si rende garante. Nessuna verifica sarà necessaria da parte della banca, ha precisato Maurer. Per i crediti superiori a 500 mila franchi, la garanzia è assicurata per una quota del 15% dalla banca e dell’85% dalla Confederazione. Gli istituti di credito sono d’accordo, ha assicurato ancora il ministro delle finanze, aggiungendo che gli interessi saranno molto bassi. L’ordinanza in merito deve essere ancora approvata. Verrà pubblicata mercoledì prossimo, quando si riunirà ancora il Consiglio federale.

800 posti letto di terapia intensiva in Svizzera

Al momento sono 800 i posti in cure intense, ha spiegato Daniel Koch, capo della divisione malattie trasmissibili dell’Ufficio federale della sanità pubblica. «Gli ospedali ne stanno creando altri 400. Servirà acquistare altri respiratori per aprire nuovi posti letto».

