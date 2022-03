Con le già menzionate prestazioni legate alla consegna puntuale di lettere, l’azienda ha superato le disposizioni di qualità fissate dalla legislazione postale per lettere e pacchi. Le lettere trasportate sono state 1811 milioni, con un dato lievemente in calo per la posta A (-0,1%) e leggermente in aumento per la posta B (+0,2%).