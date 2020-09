«È sbagliato considerare tutti gli anziani una categoria a rischio». Parola di Eveline Widmer-Schlumpf, presidente di Pro Senectute Svizzera e già consigliera federale, che in una lunga intervista rilasciata al domenicale «Sonntags Blick» ha spiegato la volontà dell’organizzazione di apportare delle correzioni alla legge COVID-19 sottoscritta dal Consiglio federale a fine giugno e che, probabilmente questa settimana, varcherà le porte del Parlamento in una nuova versione: nel testo non si parlerà più di un’età specifica, ma solo di «persone particolarmente vulnerabili».

Finora, lo ricordiamo, le persone di età pari o superiore a 65 anni venivano considerate come parte di un gruppo a rischio e quindi particolarmente esposte a complicazioni legate al coronavirus. Una clausola, questa, «troppo...