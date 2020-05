La situazione per il settore del turismo in Svizzera è sempre più tesa ma a partire dal prossimo 8 giugno potrebbe esserci un allentamento delle restrizioni. È quanto emerso dal secondo incontro avuto oggi a Berna tra i rappresentanti del ramo e una delegazione del Consiglio federale composta da Simonetta Sommaruga, Alain Berset e Guy Parmelin. Il Governo si pronuncerà mercoledì sulle misure discusse. In fin dei conti, tutte le persone interessate vogliono la stessa cosa: potersi godere una bella estate, ha detto Sommaruga all’agenzia Keystone-ATS al termine dell’incontro. Secondo la presidente della Confederazione, ci sono tuttavia degli accorgimenti da adottare.

Lo scorso 26 aprile si era tenuto in primo incontro a cui avevano partecipato Sommaruga, Berset e Parmelin, nonché Svizzera Turismo insieme a undici rappresentanti di organizzazioni legate al turismo. In quell’occasione era emersa la possibilità di un allentamento - proprio a partire dall’8 giugno - delle misure restrittive e delle chiusure imposte.

Attualmente il settore alberghiero e turistico è in netta difficoltà, poiché molti stabilimenti rimangono chiusi, mentre chi riapre deve far fronte a una calo della clientela e a maggiori difficoltà logistiche a causa del piano di protezione da adottare per far fronte alla diffusione del coronavirus.