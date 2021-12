Con l’aggravarsi della diffusione della variante Omicron di COVID-19 sono stati molti i voli che le compagnie aeree di tutto il mondo si sono viste costrette a cancellare durante il fine settimana di Natale. Molti piloti, assistenti di volo come pure altri membri dello staff di Lufthansa, Delta e United Airlines, per esempio, si sono infatti visti mettere in isolamento o in quarantena poiché entrati in contatto con la COVID-19.

Nonostante Swiss per ora sia stata risparmiata, anche per la compagnia di bandiera elvetica si prospettano tempi duri e, quindi, cancellazioni di voli. In particolare, l’azienda dovrebbe ridurre dell’8% la sua offerta invernale: la misura porterebbe alla cancellazione di 2.900 voli (di cui 1.200 sono già stati cancellati nelle scorse settimane). Né da notizia il Blick che spiega come il provvedimento si imponga a causa delle restrizioni in vigore per lottare contro l’avanzata del virus e della mancanza di domanda alla quale è confrontata Swiss. Il periodo più interessato dalle cancellazioni dovrebbe essere quello che va da metà gennaio a fine marzo del 2022.