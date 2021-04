«Senza un accordo quadro la Svizzera perderà posti di lavoro perché in futuro le nostre aziende investiranno sempre più all’estero», mette in guardia il presidente dell’organizzazione Martin Hirzel in un’intervista pubblicata oggi dalla NZZ am Sonntag. Le imprese del settore Mem trasferirebbero gli impieghi al di fuori dei confini nazionali, per cui «se l’intesa fallisce a soffrire di più sarebbe la popolazione elvetica».