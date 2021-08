Per vivere la stagione invernale serve il certificato COVID

Il comprensorio sciistico delle Fideriser Heuberge, in Prettigovia (GR), è il primo grigionese e, stando alle attuali informazioni di Keystone-ATS, anche il primo in Svizzera ad aver deciso di imporre l’obbligo del certificato COVID per la prossima stagione invernale.

Lo speciale contesto delle Fideriser Heuberge non provoca molti oneri aggiuntivi agli operatori turistici. Il pubblico infatti sale in quota quasi esclusivamente con bus e le verifiche del certificato COVID (che attesti l’avvenuta vaccinazione, una guarigione o un test negativo) saranno effettuate a valle prima del trasporto, indica il comunicato. La misura è facilmente gestibile anche perché il comprensorio sciistico è piccolo (tre impianti di risalita).

Malgrado le modeste dimensioni, i rischi di contagio da coronavirus non sono trascurabili. Nella nota si ricorda infatti che le attività turistiche proseguono anche dopo la chiusura degli impianti, alle 16.00, ad esempio con l’offerta di fondue in compagnia e con il pernottamento di fino a 270 ospiti negli ostelli in quota. Le strutture sono molto frequentate da scuole, famiglie e associazioni. In montagna inoltre pernotta anche il personale attivo nelle varie offerte turistiche che, se non è vaccinato, sarà sottoposto senza eccezioni a test regolari.