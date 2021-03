Si parla spesso della fuga dei cervelli. I migliori. E in moltissimi campi. Spesso giovani o giovanissimi che, non potendo essere profeti in patria, cercano fortuna altrove.

Se ne parla, soprattutto in Italia, per sottolineare da un lato l’assenza di politiche capaci di trattenere ricercatori e scienziati nei luoghi d’origine, dall’altro lato la crisi di sistema che attanaglia il Belpaese. E se ne parla, ma un po’ meno, pure per evidenziare la capacità di alcuni Stati di attrarre competenze e abilità.

La Svizzera è sicuramente uno di questi Paesi. Lo testimoniano in molti. E lo dimostrano i numeri.

A dicembre, il Consiglio Europeo della Ricerca (ERC) ha annunciato i nomi dei 327 vincitori dell’ultimo bando «Consolidator Grant»: 655 milioni di euro destinati a premiare progetti di ricerca nelle...