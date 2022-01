Il 13 febbraio si voterà sull’abolizione della tassa di bollo per l’emissione di capitale proprio. Contro questa misura, che comporterà una minore entrata (stimata) di 250 milioni di franchi per le casse federali, il Partito socialista ha lanciato il referendum. Vediamo, in sintesi, di cosa si tratta.

1) Che cos’è la tassa di emissione? Quando un’impresa ha bisogno di capitale, ad esempio per effettuare investimenti o compensare perdite, aumenta il capitale proprio emettendo azioni o quote sociali. Su questa emissione la Confederazione riscuote un tributo, la cosiddetta tassa d’emissione. Quest’ultima viene riscossa su importi a partire da 1 milione di franchi e ammonta all’1% del capitale acquisito sopra questa soglia. La tassa era stata introdotta nel 1917, come retribuzione per la prestazione...