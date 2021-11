Un cittadino della Bosnia Erzegovina perderà il suo permesso di soggiorno in Svizzera dopo aver accumulato 45 condanne e ben 320’000 franchi di debiti a partire dal 1994. Lo ha stabilito il Tribunale federale (TF), che ha respinto un ricorso dell’uomo contro una decisione in questo senso delle autorità sangallesi.

Nato nel 1979, l’uomo è arrivato nella Confederazione nel 1992. Nel 2002 ha sposato una donna svizzera da cui ha avuto cinque figli. Dal 1994, è stato condannato più volte, in genere per reati minori. In questo periodo ha pure accumulato debiti per circa 320’000 franchi, come dimostrano 56 certificati di mora a suo nome.