La pandemia di coronavirus colpisce tutti. La vita quotidiana di molte persone è segnata da insicurezza e, in parte, addirittura da preoccupazioni esistenziali. Secondo varie fonti, la disoccupazione in Svizzera aumenterà in futuro in modo ancora più pronunciato. Per questo fatto, il TCS e il suo servizio di protezione giuridica lanciano «TCS Job Assistance», proprio per stare al fianco dei propri soci anche in questo settore.

In un modo o nell’altro, ognuno di noi è attualmente colpito dalla pandemia del coronavirus, sia attraverso il limite del numero di persone a 5 nelle riunioni di famiglia o pubbliche, sia attraverso il lavoro a domicilio, o ancora a causa della chiusura dei negozi. Tuttavia, per molti, la pandemia ha conseguenze ben peggiori: vi sono persone gravemente ammalate, che soffrono di timori esistenziali o che perdono il lavoro. La situazione attuale complica infatti maggiormente la ricerca di un nuovo lavoro, questo pone le persone alla ricerca di un impiego di fronte a grosse difficoltà.

TCS lancia Job Assistance

Il TCS rafforza dunque il suo impegno nel settore della protezione giuridica e sosterrà i propri soci in fatto di disoccupazione, aiutandoli attraverso un’assistenza per tutto quanto concerne la loro situazione professionale, come pure nella ricerca di un impiego. Momentaneamente, il tasso di disoccupazione in Svizzera sfiora il 3,7%. A seconda delle fonti, questo tasso potrebbe salire fino al 5,4% nel 2021. Queste previsioni poco rosee sono in gran parte dovute alla pandemia di coronavirus. Con l’offerta di servizi esaustiva, il TCS desidera fornire consigli pratici sul percorso che porta ad un nuovo impiego, come pure due prestazioni specifiche riguardanti la tematica della disoccupazione. Da un canto, è proposta una consulenza personalizzata sulle questioni relative alla perdita dell’impiego e alla ricerca di un nuovo posto di lavoro. D’altro canto, verranno pubblicati opuscoli con informazioni sul tema della disoccupazione, che contengono informazioni sulla ricerca di un posto di lavoro, sull’inoltro di una domanda di lavoro e sulla procedura di candidatura, nonché sulle tematiche concernenti la procedura di fallimento, la disoccupazione parziale o il licenziamento.

Chi può beneficiare di Job Assistance?

Gli opuscoli e le informazioni generali sono a disposizione di tutti. Le persone interessate possono creare un login ( www.tcs-jobassistance.ch (https://www.lex4you.ch/it/tcs-jobassistance) ) per accedere a tutte le informazioni e poter scaricare, ad esempio, tutti i documenti. Il servizio informativo personalizzato è invece disponibile solo ai soci del TCS. In merito, Jürg Wittwer, direttore generale del TCS, afferma: «Vogliamo essere presenti per tutti i nostri soci ogni volta che ciò è possibile. Grazie al nuovo servizio Job Assistance, possiamo offrire consigli e un sostegno alle persone colpite dalla disoccupazione, contribuendo così attivamente a migliorare la situazione. Per tutto ciò ci affidiamo alla nostra grande competenza in materia di protezione giuridica, completata da un’assistenza appositamente destinata a chi è alla ricerca di un impiego».

