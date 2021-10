Sui nove mesi, l’utile sulle posizioni in valuta estera è ammontato a 42,2 miliardi di franchi. Sulle disponibilità in oro è risultata una minusvalenza di 1,3 miliardi di franchi, indica in una nota odierna la BNS, aggiungendo che l’utile sulle posizioni in franchi si è attestato a 0,8 miliardi di franchi.