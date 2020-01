Entrambi gli oggetti in votazione - l’iniziativa per «Più abitazioni a prezzi accessibili» e l’estensione all’omofobia della norma antirazzismo - perdono forza tra i cittadini. È quanto mostra il secondo sondaggio SSR sulle prossime votazioni federali.

A perdere terreno in modo vistoso è in particolare l’iniziativa per «Più abitazioni a prezzi accessibili». L’area dei consensi si è infatti ridotta nell’arco di un mese dal 66% al 51%, mentre il fronte dei contrari si estende fino al 45% degli interpellati e pare particolarmente accentuata fra i sostenitori di PLR, PPD e Verdi liberali. Seppur in perdita in tutte le regioni linguistiche, si riscontra una maggioranza di consensi in Romandia (complessivamente nella misura del 55%) e nella Svizzera italiana, dove i pareri di segno favorevole sono espressi dal 62% degli interpellati.