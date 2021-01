C’è silenzio allo Zoo di Zurigo. Mentre la neve cade copiosa sui rami di bambù, sui tavoli da picnic e sulla folta pelliccia dei cammelli, che ruminanti sembrano godersi il freddo, l’unico rumore che si sente è quello del verso dei fenicotteri del Cile. Anche loro non hanno problemi con le basse temperature. Si concedono un bel bagno gelato. Molti altri animali si sono ritirati nelle loro aree di rifugio, all’asciutto. Tanto, di visite da parte di umani - guardiani a parte -, oggi nulla. Come è stato per le settimane passate e come sarà per le prossime.

Certo, così l’inizio della sua carriera allo zoo zurighese Severin Dressen non se lo sarebbe neppure potuto immaginare: dall’inizio del suo mandato come direttore del giardino zoologico, a luglio, il quasi 33.enne tedesco ha dovuto affrontare...