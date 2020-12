Delle 67 misure per migliorare la sicurezza contro i pericoli naturali adottate dal Consiglio federale nel 2016, al momento ben un quarto sono state attuate. È quanto emerge da un rapporto sul tema di cui oggi il governo ha preso nota. Il prossimo bilancio è previsto per il 2025.

A causa dell’utilizzo crescente dello spazio e dei cambiamenti climatici, i rischi di piene, frane o valanghe aumentano nonostante gli sforzi di protezione, specifica una nota governativa odierna.

Per questo, la Confederazione sostiene i Cantoni e i Comuni con una guida per l’elaborazione e l’attuazione di piani d’intervento. Pompieri, polizia e protezione civile utilizzano tali piani per proteggere le persone e limitare i danni a edifici e infrastrutture. I piani d’intervento disciplinano gli interventi necessari in caso di evento.

La prevenzione svolge un ruolo essenziale per limitare i danni. La nuova «carta del ruscellamento superficiale», sviluppata congiuntamente dalle autorità federali in collaborazione con le compagnie di assicurazione, mostra i luoghi in cui, in caso di forti precipitazioni, l’acqua piovana non penetra nel terreno e defluisce in superficie.

Il ruscellamento superficiale causa fino al 50% dei danni dovuti alle piene, un fenomeno che negli ultimi anni si è verificato con maggiore frequenza. La carta aiuta Cantoni, Comuni e privati a prevenire questi danni, adottando misure di protezione adeguate. Con i cambiamenti climatici sono da prevedere precipitazioni più violente e frequenti e, quindi, un aumento di questo fenomeno.

Oltre a ciò, la Società svizzera degli ingegneri e degli architetti ha incluso o rivisto i pericoli naturali piene, frane, colate detritiche, caduta di massi, valanghe, pressione della neve, grandine e terremoti nella norma di costruzione SIA 261/1. Questa norma è una base importante per gli esperti: mostra come questi pericoli naturali debbano essere presi in considerazione nella pianificazione e nel calcolo di edifici e impianti.

La nuova piattaforma informativa «Schutz-vor-Naturgefahren.ch» dei principali attori nell’ambito della protezione degli edifici fornisce tutte le informazioni sulla protezione degli edifici, tra cui filmati destinati ai proprietari di case su come proteggere in modo efficace gli immobili.

