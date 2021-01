Le nevicate e il vento delle scorse ore hanno aumentato notevolmente il pericolo di valanghe nelle Alpi. L’Istituto per lo studio della neve e delle valanghe (SLF) e l’Istituto federale per lo studio della foresta, della neve e del paesaggio (WSL) questa sera hanno valutato il rischio come «elevato» (grado 4 su 5) nella zona tra il Lötschental (VS) e la Surselva (GR), mentre è «marcato» (livello 3) per il resto delle Alpi e nel Giura.