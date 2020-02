L’incidente, allo pneumatico anteriore sinistro, si è verificato ieri attorno alle 14.15, mentre il torpedone stava circolando in direzione di Zurigo, indica in una nota odierna la polizia cantonale solettese.

Il bus ha fatto in tempo a entrare in collisione con un veicolo e in seguito ad andare contro il guard rail che separa le due carreggiate dell’A1. Nell’impatto la conducente dell’auto e un neonato sono rimasti feriti e sono stati trasportati all’ospedale, precisa la polizia, senza fornire ulteriori informazioni sulle loro condizioni. Altre quattro persone sono rimaste leggermente ferite e sono andate al nosocomio per controlli.