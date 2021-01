A causa del pericolo valanghe continua a rimanere chiusa l’autostrada A2 fra Beckenried (NW) e Altdorf. Stando all’app della Confederazione Alertswiss, nella zona della sponda sinistra del lago di Uri, braccio meridionale di quello dei Quattro Cantoni, non sono da escludere nuove slavine.

Il tratto autostradale in questione è impraticabile da giovedì mattina. Il traffico sull’asse nord-sud è stato pertanto deviato sull’Axenstrasse, ovvero sul lato opposto del lago.

La situazione inerente a possibili valanghe tra Beckenried e Flüelen (UR) sarà nuovamente rivalutata nel pomeriggio. Anche la strada cantonale da Seedorf in direzione Bauen, sempre in territorio urano, rimane sbarrata a seguito di una colata nevosa.

Dopo il maltempo degli scorsi giorni, la situazione nel canton Uri si sta comunque stabilizzando, ha indicato in una nota odierna la polizia cantonale. Non sono infatti pervenute segnalazioni in merito ad altre valanghe che hanno colpito persone, edifici o strade.