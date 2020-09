Ci sono lacune in Svizzera nelle offerte di consulenza e terapie per le persone attratte sessualmente da minori che non hanno raggiunto la maggiore età sessuale (fissata in Svizzera a 16 anni). Lo afferma un rapporto adottato oggi dal Consiglio federale, che si dice pronto a fare la sua parte.

In una nota, l’esecutivo afferma di essere disposto a versare aiuti finanziari a tali servizi di consulenza e a sostenere il coordinamento delle misure di prevenzione a livello nazionale. Detto ciò, l’esecutivo ricorda come la predisposizione di un’offerta sufficiente di terapie sia di competenza cantonale.

Sovente le persone attratte sessualmente da minori sono sottoposte a una notevole pressione psichica, anche se non hanno ceduto ai propri impulsi e non hanno quindi commesso alcun reato. I problemi psichici e l’isolamento sociale aumentano però a il rischio che vengano commessi abusi.

È in questo contesto che si collocano le misure di prevenzione. Sono rivolte alle persone attratte da bambini e adolescenti che soffrono a causa della loro situazione o che temono di violare in futuro l’integrità di minori. Diverse inchieste hanno messo in evidenza gli effetti positivi delle misure di prevenzione: riducono la pressione psicologica e promuovano strategie efficaci per riuscire a superare situazioni problematiche nella vita quotidiana con i minori.

Servizi di consulenza in Svizzera già esistono, ma sussistono ancora lacune, in particolare in Ticino e nella Svizzera tedesca. Vi è poi il problema della mancanza di terapisti disposti a curare persone con interessi sessuali nei confronti di minori.

