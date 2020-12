Anche oggi le nevicate causano problemi al traffico ferroviario e stradale. Nel giorno di San Nicolao, in pianura la neve si è comunque trasformata in pioggia.

A causa del pericolo di valanghe, la Ferrovia Retica ha chiuso ieri sera la linea del Bernina tra Pontresina e Poschiavo. Anche la strada è chiusa e non sono quindi previsti bus sostitutivi.

Nei Grigioni, il traffico ferroviario è al momento interrotto anche tra S-Chanf e Scuol-Tarasp. Anche in questo caso, a causa del pericolo di valanghe non ci sono trasporti alternativi.

Le FFS consigliano ai passeggeri che viaggiano da e per Samedan/St. Moritz/Pontresina o viceversa di utilizzare la tratta Coira - Filisur (Albula). I treni sulla tratta per Landquart, Zernez e St. Moritz sono cancellati fino a nuovo avviso.

Secondo Alertswiss, anche la strada del Furka tra Hospental (UR) e Realp (UR) è chiusa per il pericolo di valanghe. Sulla stessa tratta sono fermi anche i treni per il trasporto di auto tra Oberwald (VS) e Realp (UR). Nel canton Uri è inoltre stata chiusa la strada del Susten tra Wassen (UR) e Färnigen (UR).