Per evitare la diffusione della peste suina africana (PSA) in Svizzera l’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV) raccomanda ai viaggiatori provenienti dai paesi colpiti dall’epizoozia - Europa orientale, Russia e fino al confine polacco con la Germania - di non portare con sé prodotti a base di carne suina al loro rientro nella Confederazione, o perlomeno di eliminarli in modo sicuro.