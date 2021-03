Il prossimo 13 giugno il popolo svizzero ha l’opportunità di decidere se disporre di acque e alimenti senza pesticidi chimici. «Il diritto a vivere in buona salute è un diritto fondamentale», hanno affermato oggi i promotori dell’iniziativa «Per una Svizzera senza pesticidi sintetici» lanciando la loro campagna.

In una conferenza stampa a Berna, hanno sostenuto, facendo riferimento a centinaia di studi scientifici, che i pesticidi di sintesi sono dannosi per la salute umana anche nelle più piccole concentrazioni.

La proposta di modifica costituzionale d’altro canto rafforza l’agricoltura perché il divieto di importazione di alimenti prodotti sfruttando queste molecole protegge i contadini elvetici. Infine, l’iniziativa è un passo positivo anche per l’economia perché i processi di innovazione che genererà promuovono la ricerca e sono un’opportunità per le piccole e medie imprese e le start up.