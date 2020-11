La Russia ha nominato Peter Spuhler, ex consigliere nazionale UDC e presidente del CdA di Stadler Rail, Console onorario a capo del consolato russo a Zurigo. Il diretto interessato non intende però accettare l’incarico.

Su richiesta di Keystone-ATS, il costruttore ferroviario Stadler Rail ha fatto sapere nel pomeriggio che Spuhler non è disponibile per l’incarico.

L’ambasciata russa non ha voluto precisare perché la scelta è stata fatta a favore dell’imprenditore Spuhler. Resta aperta anche la questione di quando il nuovo console dovrebbe iniziare la sua attività. Non saranno comunicati altri dettagli «finché non saranno completate le necessarie procedure protocollari per la nomina del Console onorario della Russia a Zurigo», si è limitata a comunicare l’ambasciata a Keystone-ATS.