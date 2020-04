Il Consiglio federale non dispone di una «vera strategia» per superare la crisi del coronavirus, secondo la presidente del PLR Petra Gössi. A suo avviso il piano di uscita doveva essere già noto quando sono state introdotte le misure di contenimento della pandemia.

Gössi, in un’intervista pubblicata dai giornali del gruppo Tamedia, sostiene che «Il Consiglio federale si è perso nei dettagli e mi chiedo: qual è esattamente il piano». Il governo ha perso autorità nel comunicare durante le settimane di crisi, aggiunge. L’annuncio del primo allentamento delle restrizioni non è stato sufficientemente preciso, ha detto. Interi settori dell’economia sono stati omessi e l’annuncio ha sollevato più domande che risposte. «Da allora la situazione non è migliorata di molto».