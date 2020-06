Petra Gössi: «Il PLR deve guardare alle generazioni future»

(Aggiornato alle 11.38) Il PLR deve portare avanti una politica che tenga conto delle generazioni future, sviluppando una «strategia dei nipoti». È quanto ha affermato oggi la presidente del partito, Petra Gössi, in apertura dell’assemblea dei delegati, che si tiene online.

La strategia si fonda su tre pilastri. La Svizzera ha bisogno in primo luogo di una piazza economica che garantisca posti di lavoro per tutti negli anni a venire, ha rilevato Gössi, sottolineando la necessità di avere servizi sociali «sicuri, in modo che anche i nostri nipoti abbiano la stessa copertura sociale dei pensionati di oggi».

In secondo e terzo luogo «abbiamo la responsabilità di lasciare ai nostri figli e nipoti un luogo intatto in cui vivere, sia in termini di ambiente che di infrastrutture», ha proseguito la presidente del partito.

Nel suo discorso, Gössi non ha perso occasione per attaccare la sinistra, affermando che agisce «chiaramente contro gli interessi del popolo svizzero. Sta cercando di indebolire la nostra costituzione e le leggi nel contesto della crisi del coronavirus a scapito della libertà e della responsabilità personale».

I delegati saranno chiamati a rieleggere Petra Gössi alla testa del partito, dato che è l’unica candidata in corsa. Si candidano per la rielezione anche i vicepresidenti, il consigliere agli Stati Andrea Caroni (AR) e il consigliere nazionale Philippe Nantermod (VS).

Per completare il comitato direttivo liberlare-radicale si presentano alcuni nuovi candidati. Sono il consigliere agli Stati Philippe Bauer (NE) e i consiglieri nazionali Alex Farinelli (TI) e Andri Silberschmidt (ZH). L’Assemblea si occuperà anche di un cambiamento nel metodo di elezione dei delegati.

Assemblee online per PS e PLR

Assemblee dei delegati del Partito socialista e del Partito liberale radicale oggi, ma online a causa dei pericoli dovuti al coronavirus. Il PS darà le sue indicazioni per le votazioni federali del 27 settembre; il PLR confermerà alla presidenza Petra Gössi.

In merito ai cinque argomenti sottoposti al popolo in settembre, i socialisti dovrebbero proporre un sì al congedo di paternità e no alle altre quattro questioni: l’iniziativa di limitazione, l’acquisto di nuovi aerei da combattimento, l’aumento della detrazione fiscale per la custodia dei bambini e la legge sulla caccia.

I delegati si esprimeranno anche sull’iniziativa per la 13.ma mensilità della rendita AVS e su diverse risoluzioni sulla via d’uscita dalla crisi post coronavirus.

Saranno presenti virtualmente i due consiglieri federali del partito: la presidente della Confederazione Simonetta Sommaruga e il ministro della Sanità Alain Berset. Per il presidente del PS Christian Levrat sarà la sua ultima assemblea in questa carica.

