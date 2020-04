Alla fine del 2019, il MPC registrava complessivamente 395 (2018: 407) inchieste penali pendenti e 501 (456) accertamenti preliminari. Nell’anno in rassegna il MPC ha depositato al Tribunale penale federale (TPF) 17 (10) atti d’accusa, 7 (1) atti d’accusa in rito abbreviato e 23 (13) decreti d’accusa come atti d’accusa nel procedimento ordinario ed emesso 228 (170) decreti d’accusa. Nel 2019, il MPC e il TPF hanno ordinato confische di patrimoni e dei risarcimenti per un importo totale di CHF 324 (791) milioni.

Alla fine del 2019, il MPC registrava oltre 700 inchieste penali e procedure di assistenza giudiziaria pendenti. Anche nell’anno in rassegna le inchieste più vaste, dispendiose e d’interesse pubblico sono state quelle riguardanti i complessi Petrobras-Odebrecht, 1MDB e al calcio. Nel 2019, nell’insieme di casi relativi a Petrobras-Odebrecht e al calcio, come pure negli ambiti del diritto penale internazionale, della cybercriminalità, è stato possibile promuovere i primi atti d’accusa. Importanti accuse sono state mosse anche nell’ambito della lotta contro il terrorismo. Inoltre, il MPC ha ottenuto la confisca di notevoli proventi di reato, in particolare per la loro restituzione alle persone fisiche o giuridiche danneggiate. Nel corso del 2019, per esempio, nei casi Petrobras-Odebrecht sono stati rimborsati complessivamente oltre 400 milioni di franchi al Brasile. E sempre nel 2019 sono stati confiscati, per restituzione, 130 milioni di franchi nel quadro delle inchieste condotte per riciclaggio di denaro in relazione all’Uzbekistan.