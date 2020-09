C’è un numero considerevole di elettori elvetici che sostengono la politica del partito, ma non lo votano perché non sono né cattolici né particolarmente religiosi, ha rilevato il presidente del PPD, sostenendo che potenziali sostenitori percepiscono negativamente il riferimento cristiano nel nome - che in Ticino è tuttavia stato abbandonato da tempo. In tedesco e francese il partito è denominato rispettivamente Christlichdemokratische Volkspartei (letteralmente Partito popolare cristianodemocratico) e Parti démocrate-chrétien (Partito democratico-cristiano). Il riferimento cristiano è stato mantenuto anche nel nome italiano della sezione grigionese.