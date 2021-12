Pfizer è inoltre in contatto con l’Istituto svizzero per gli agenti terapeutici (Swissmedic) e con l’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) per l’approvazione di pillole antivirali. Ancora non esiste una terapia antivirale di Pfizer omologata in Svizzera, ma il gruppo farmaceutico si dice fiducioso.