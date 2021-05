In collaborazione con Swissmedic, l’Istituto svizzero per gli agenti terapeutici, Pfizer AG richiama il lotto «DP2822» del contraccettivo ormonale orale «Minesse 3x28 compresse». Le confezioni in questione possono contenere un altro contraccettivo (un blister in bustina con scritte in spagnolo di «Loette») e saranno sostituite gratuitamente.

Non si può escludere che alcune delle confezioni del lotto in questione contengano un altro contraccettivo, non omologato in Svizzera (un blister in bustina con scritte in spagnolo di «Loette»).