Coronavirus

«Indossate la mascherina se non potete rispettare la distanza di 1,5 metri dagli altri e se non è presente una protezione fisica», l’invito arriva direttamente dall’Ufficio federale di Sanità pubblica - Consigliate esplicitamente anche quelle in tessuto - Quando sì e quando no: ecco tutto quello che c’è da sapere - IL VIDEO