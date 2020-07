Lo sviluppo della nuova tecnologia ha incontrato negli scorsi mesi diverse resistenze in una parte della popolazione e non solo. Vaud, Ginevra, e Giura, ad esempio, hanno decretato una moratoria sulla costruzione di antenne, citando i rischi per la salute. Dal canto loro Friburgo e Neuchâtel hanno deciso di subordinare l’installazione degli impianti al rilascio di una licenza edilizia. Opposizioni ci sono state anche in Ticino. Infine, lo scorso autunno è stata lanciata un’iniziativa popolare dal titolo «Responsabilità per la telefonia mobile», mirante al 5G. La piattaforma intende porre rimedio a questa situazione attraverso il dialogo, dimostrando i vantaggi del 5G attraverso esempi di applicazione. A sostenerla sono 45 personalità provenienti dalla scienza, dell’economia e dalla politica, nonché 19 associazioni. La piattaforma è stata avviata e sarà finanziata dall’Associazione svizzera delle telecomunicazioni (ASUT) e dai suoi membri, in particolare Sunrise e Swisscom, Cellnex nonché Ericsson e Huawei. Fra i sostenitori ci sono anche il Forum dei consumatori, l’USAM, Hotelleriesuisse e l’associazione mantello per l’economia digitale. Tra le personalità che sostengono apertamente il 5G – definite «ambasciatori» – figurano ad esempio Michael Hengartner, presidente del Consiglio di amministrazione del Politecnico federale di Zurigo, e Rolf Hügli, direttore dell’Accademia svizzera delle scienze tecniche. Tra i politici ticinesi che sostengono la quinta generazione di telefonia mobile ci sono i consiglieri nazionali Bruno Storni (PS) e Fabio Regazzi (PPD), unitamente al già consigliere nazionale Giovanni Merlini (PLR). Presenti anche parlamentari di tutti i partiti, ad eccezione dei Verdi. «Contro il 5G è in atto una campagna basata su fake news» spiega Storni. «I limiti di emissione in Svizzera sono fra i più bassi in assoluto e lo sviluppo della nuova tecnologia avviene nel pieno rispetto della salute pubblica. Il 5G è anche un’opportunità per una migliore gestione delle risorse rinnovabili e non rinnovabili».